Ломаченко рассказал, почему мы никогда не видели его во всей красе

Василий посетовал на собственные травмы и трусость соперников: "Но против Лопеса я покажу 100 процентов своих навыков"

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко, на счету которого 14 побед при одном поражении на профи-ринге, пообещал, что следующий бой будет лучшим в его карьере. Напомним, уже 17 октября в Лас-Вегасе Ломаченко подерется с Теофимо Лопесом, пока что не знающим горечи поражений.

"Я здоров и психологически готов к поединку. Я хочу победить. Бой с Лопесом будет лучшим в моей профи-карьере", – заявил Ломаченко.

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При этом Василий признался, что болельщики еще ни разу не видели его на ринге во всей красе.

"Я никогда не показывал 100 процентов своих навыков, поскольку у меня всегда были небольшие проблемы. Например, в поединке против Линареса у меня возникли проблемы с плечом. В поединке с Кроллой я сломал руку, но закончил тот бой. Некоторые соперники останавливались и говорили "no mas", так и не заставив меня включиться на полную. Но против Лопеса я покажу все свои навыки. Это будет великий поединок", – цитирует Ломаченко Blood, Sweat And Tears.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Instagram

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Ранее прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал Евгений Хитров. "Было сказано много лишнего. Бой не продлится более 10 раундов", – считает чемпион мира-2011, предрекающий победу нокаутом для Василия.

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