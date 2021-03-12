Ломаченко предложат 7-значный гонорар за бой с Хейни: "Он ответит за свои слова"

Отец Хэйни уже связался с Эдди Хирном, который пообещал организовать бой за титул WBC

Отец чемпиона мира WBC в легком весе Дэвина Хейни (25-0, 15 КО) Билл Хейн рассказал про бой его сына с украинским боксером Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Ранее мы сообщали, что Ломаченко толкают на грех ради боя с Хейни.

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. Я говорил с нашим промоутером Эдди Хирном. И знаю, что мы предложим Ломаченко семизначный гонорар, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Слухи о схватке с Линаресом? Да, сделка была на мази, но потом началась перестрелка Василия и Дэвина в соцсетях. Ломаченко впервые изъявил желание драться с Дэвином, и я сразу связался с Эдди", – сказал Хейни-старший в интервью AKHi TV

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Дэвин Хейни / Фото: Instagram

По словам Билла, Хирн должен сделать все, чтобы бой Ломаченко – Хейни состоялся следующим: "Ломаченко – великий боец. Дэвин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома – наш приоритет. Не слушайте, что говорят СМИ. Слушайте, что говорит Ломаченко. А он сказал, что готов драться в мае".

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"Ломаченко назвал моего сына ссыкуном. И он ответит за свои слова. Хирн вскоре сделает официальное предложение промоутеру украинца Бобу Аруму. А с его менеджером Эгисом Климасом мы уже и так не раз общались. Хватит п#####ь. Пора действовать", – считает Билл

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Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Напомним, ранее поговаривали, что Ломаченко подерется с Масаеси Накатани. В 2019 году японец, как и украинец в 2020-м, проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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