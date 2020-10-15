Ломаченко показал язык: появилось видео, как Вася сдавал тест на коронавирус

Не самая приятная процедура, судя по реакции спортсмена, не создала ему ни малейшего дискомфорта

Промоутерская компания Top Rank, занимающаяся организацией боя Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса 17 октября в Лас-Вегасе, обнародовала видео сдачи украинским боксером теста на коронавирус. Во время этой не самой приятной процедуры, когда у обладателя титулов WBA, WBO и WBC брали мазок с горла, Василий и глазом не моргнул. Показал американской медсестре язык – и уже через секунду был свободен.

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Результаты теста будут обнародованы позже.

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Отметим, что сдавать тест на коронавирус Василий Ломаченко пришел в сопровождении своего отца Анатолия и менеджера Эгиса Климаса. При этом Вася блеснул отличным произношением на английском – украинец говорил без акцента, словно носитель языка, называя медсестре дату своего рождения. А на ее вопрос, как дела, ответил: "Oh yeah, I'm good!".

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Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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