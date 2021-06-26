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Уэльс 0
Дания 1
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
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Ломаченко нокаутирует Накатани: букмекеры назвали раунд

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 19:37
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Аналитики дают 89 процентов на то, что поединок в Лас-Вегасе завершится победой Василия Ломаченко. При этом наиболее опасным для японца является раунд №6
Василий Ломаченко и Масаеси Накатани
Василий Ломаченко и Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Букмекеры практически не сомневаются, что украинец Василий Ломаченко одолеет японца Масаеси Накатани в поединке, который состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 27 июня, по киевскому времени. Онлайн Ломаченко – Накатани доступен на нашем сайте.

Ломаченко – Накатани: где и во сколько смотреть бой

На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.07, на ничью – 34.00, на победу Накатани – 11.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинца – 89%, ничья – 3%, выигрыш японца – 8%.

Согласно ожиданиям аналитиков, более вероятно, что Ломаченко победит досрочно (1.77), а не по очкам (2.05).

При этом шестой раунд называется букмекерами тем, в котором наиболее высока вероятность нокаута. Коэффициент на это равен 11.0.

Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани
Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram

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Напомним, для Василия Ломаченко это первый бой после того, как в октябре 2020 года он проиграл Теофимо Лопесу. В 2019-м уступил Лопесу по очкам и Масаеси Накатани.

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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2
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