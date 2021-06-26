Ломаченко нокаутирует Накатани: букмекеры назвали раунд

Аналитики дают 89 процентов на то, что поединок в Лас-Вегасе завершится победой Василия Ломаченко. При этом наиболее опасным для японца является раунд №6

Василий Ломаченко и Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Букмекеры практически не сомневаются, что украинец Василий Ломаченко одолеет японца Масаеси Накатани в поединке, который состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 27 июня, по киевскому времени. Онлайн Ломаченко – Накатани доступен на нашем сайте.

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На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.07, на ничью – 34.00, на победу Накатани – 11.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинца – 89%, ничья – 3%, выигрыш японца – 8%.

Согласно ожиданиям аналитиков, более вероятно, что Ломаченко победит досрочно (1.77), а не по очкам (2.05).

При этом шестой раунд называется букмекерами тем, в котором наиболее высока вероятность нокаута. Коэффициент на это равен 11.0.

Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram

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Напомним, для Василия Ломаченко это первый бой после того, как в октябре 2020 года он проиграл Теофимо Лопесу. В 2019-м уступил Лопесу по очкам и Масаеси Накатани.