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Ломаченко назвал желаемую жертву: украинец хочет побить чемпиона

1 января, 19:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинец готов встретиться с Дэвисом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко похоже не намерен покидать легкий вес после поражения от Теофимо Лопеса. Украинец готов провести поединок против регулярного чемпиона WBA в этом весе Джервонты Дэвиса. Разговоры об этом бое велись еще в рамках первого легкого веса, сообщает allboxing.

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"Лично я бы предпочел Дэвиса. Он мне больше нравится. Он более агрессивный. Плюс он левша. Мне нравится боксировать с левшами, – сказал Ломаченко в интервью Snow Queen LA. – Если говорить о том, с кем я хочу провести следующий бой, если бы у меня была возможность выбрать, я бы встретился с Дэвисом".

Напомним, что глава профессионального бокса Украины Михаил Завьялов назвал главную причину поражения Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса. "Лопес – страшный нокаутер. И это сдерживало Ломаченко. Зная, что каждый удар – это нокаут! Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным. Когда Ломаченко спохватился и начал наращивать темп – было поздно, победных очков не хватило".

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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