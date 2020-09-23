Ломаченко – Лопесу: "Будь готов, что за твои слова тебе причинят боль"

Чуть более трех недель остается до супербоя в легком весе между чемпионами по разным версиям украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Пройдет он 17 октября в Лас-Вегасе. А пока что Ломаченко набирает вес перед Лопесом, жаря мясо и находя время для интервью.

Реклама

Британский сайт Sky Sports привел самые интересные цитаты из эксклюзивного разговора с боксером из Белгорода-Днестровского:

"В боксе что бы вы ни говорили, вы должны доказать это в ринге. В моей стране так заведено, что если вы кого-то оскорбляете, то должны быть готовы к тому, что вам причинят боль. Он бы быстро это понял, что не может просто так открыть рот, если бы приехал в Украину. Я определенно не собираюсь жалеть Лопеса... Мне 32 года, я уже долго занимаюсь боксом и мое тело немного устало. Но у меня был перерыв без боя длительностью в год, так что я здоров и счастлив. Сейчас я близок к своей цели, к исполнению мечты. Это была моя цель с начала профессиональной карьеры объединить пояса и вписать свое имя в историю бокса. У меня есть возможность сделать нечто особенное, которую я хочу реализовать".

Недавно Теофимо Лопес получил палкой по животу перед боем с Ломаченко: видео.

Смотрите, как Василий в США жарил ребрышки для Гвоздика и компании:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама