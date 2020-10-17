Ломаченко – Лопес. Насколько страшен американец и почему ему советуют бить ниже пояса

Сегодня ночью украинский боксер Василий Ломаченко сразится с американцем Теофимо Лопесом в долгожданном поединке за титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF. Смотреть Ломаченко – Лопес онлайн можно на нашем сайте. Этот бой уже называют чуть ли не главным в карьере Ломаченко, хотя его соперник лишь в предыдущем поединке добрался до чемпионского титула. Пытаемся разобраться, почему же Теофимо считается таким грозным соперником и может ли он прервать гегемонию украинца.

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Битва года! Почему нужно смотреть бой Ломаченко – Лопес

Лопес – самый сильный соперник в карьере украинца?

В послужном списке Ломаченко было много титулованных соперников, но Теофимо стоит среди них особняком. Несмотря на достаточно молодой возраст (23 года) Лопес провел на ринге 15 поединков (столько же у 32-летнего Ломаченко) и все выиграл. Юный максимализм и вера в свою непобедимость – главное оружие Теофимо в бою с украинцем, считают американские эксперты. У Лопеса огромная сила удара, умный джеб и хороший IQ на ринге, что демонстрируется его идеальной контр правой рукой, ставшей решающей в его поединке против Ричарда Комми.

Так что, ему по силам победить Ломаченко?

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Лопес явно обладает серьезным боксерским талантом, и его нужно будет использовать с максимальной эффективностью на ринге против Ломаченко. Однако в своем последнем бою Ломаченко встретился с олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом и доминировал над ним на протяжении 12 раундов. У Лопеса нет ни той любительской карьеры, ни профессионального опыта Люка Кэмпбелла, ни даже такого же преимущества в росте. Ясно, что конкурировать со смертоносным мастерством украинца – не лучший вариант для Лопеса.

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А у Ломаченко есть слабые стороны?

В своем втором поединке в карьере Ломаченко потерпел единственное поражение в профи в бою за титул чемпиона мира против Орландо Салидо. Мексиканец провалил взвешивание, а затем еще и набрал за последнюю ночь, что фактически вылилось в то, что полулегковес Ломаченко противостоял боксеру полусреднего веса. После боя Салидо и рефери подверглись критике за нанесение множества ударов ниже пояса, толчки, клинчи и общее игнорирование правил. Однако все, что останется в истории, – это проигрыш Ломаченко и победа Салидо.

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Получается, американцы нашли рецепт победы над Ломаченко?

В США считают, что Лопес должен сделать бой чрезвычайно грязным, он должен использовать все маленькие грязные уловки, которые использовал Салидо. Лопес должен толкать и тянуть Ломаченко в клинче, физически бросать его по рингу, учитывая его размеры, нанести один или два удара головой, когда может, и даже при возможности удар ниже пояса, пока судья не видит.

Лопесу важно не позволить Ломаченко войти в ритм в первых раундах и выйти вперед на карточках судей. Ему нужно, чтобы Ломаченко нервничал и чувствовал себя неуютно на протяжении всего боя, как из-за грубого, грязного стиля Лопеса, так и из-за беспокойства по поводу того, как судьи оценили поединок. Нужно сделать все, чтобы Ломаченко чувствовал себя неуютно, сломался психологически и быстро устал.

Единственный нокдаун в карьере Ломаченко:

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Значит, у Ломаченко нет шансов против "грязного" бокса?

Бой против Салидо стал для Василия отличным уроком и продемонстрировал ему разницу между любительским и профессиональным боксом. Можно не сомневаться, что еще раз такой ошибки украинец не допустит. Но даже если Лопес опустится до уровня мексиканца, невероятная скорость и отличная работа ног Ломаченко все равно могут оказаться решающими, ведь в прошлых боях из-за этого некоторые из лучших боксеров планеты выглядели против него как любители. Василий полностью превосходил их во всех аспектах боя, избивая во время обмена ударами, заставляя их промахиваться и заставляя их платить за это, развязывая молниеносные комбинации, которым они не могли противостоять.

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Накануне состоялось взвешивание Ломаченко и Лопеса. Оба боксера впритык вписались в лимиты весовой категории и показали одинаковый вес.

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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