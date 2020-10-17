Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало

Список трансляций поединка в Лас-Вегасе за титул короля легкого веса между украинским Хайтеком и небитым американцем

Рано утром в воскресенье, 18 октября, в Лас-Вегасе состоится поединок, претендующий на звание боя года. Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA и WBO 32-летний украинец Василий Ломаченко встретится в ринге с обладателем титула IBF 23-летним американцем Теофимо Лопесом. Смотреть Ломаченко – Лопес онлайн можно на нашем сайте.

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Трансляция боксерского шоу стартует в 4:00 утра по киевскому времени, начало самого боя Ломаченко vs Лопес – ориентировочно в 6:00 утра по Киеву.

ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

В прямом эфире поединок Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса покажет сервис Megogo. Кроме того, трансляция боя состоится на каналах USA ESPN и Canal Space.

Напомним, до этого как Ломаченко, так и Лопес провели по 15 боев на профи-ринге. В активе Василия – 14 побед (10 из них нокаутом) при одном поражении. В свою очередь Лопес выиграл все свои 15 предыдущих поединков, 12 из них завершив досрочно.

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Смотрите, как Лопес празднует свои победы

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Отметим, что за этот поединок, независимо от исхода, Василий Ломаченко получит 3,25 млн долларов. Гонорар Теофимо Лопеса составит порядка 1,5 млн.

Прогноз на бой Ломаченко – Лопес. С вероятностью в 75% победит украинский боксер, шансы Лопеса оцениваются в 21%, вероятность ничьей – всего 4%. Котировки в букмекерских конторах такие: победа Ломаченко 1.22, ничья 21.0, победа Лопеса 4.25.

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Ранее мы писали, что на дуэли взглядов Лопес скрывал страх перед Ломаченко жвачкой. Эксперт по лицам Григорий Семчук объяснил, почему для Теофимо этот бой – вопрос жизни и смерти, а для Василия – лишь тренировка.

Вместе с тем прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал Виктор Леоненко. Даже его коты уверены в победе украинца.

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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