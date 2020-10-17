Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко – Лопес: астролог рассказал, кто победит

17 октября, 19:38

Олег Люлька Олег Люлька

"Во время боя Марс будет в соединении с Юпитером. Это сулит победу украинцу", - говорит Влад Росс

Известный астролог Влад Росс дал оптимистичный для украинца Василия Ломаченко прогноз на поединок с американцем Теофимо Лопесом, который состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 18 октября, по киевскому времени. Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Лопес пройдет на нашем сайте.

"Самое главное, что на момент события, в ночь с субботы на воскресенье, Марс – планета спорта, бокса и боксеров, находится в соединении с планетой счастья, успеха – Юпитером для Ломаченко и, наоборот, с планетой большого несчастья, трудностей, препятствий и возможного поражения – Сатурном в карте Теофимо Лопеса. Поэтому с точки зрения возобновления выигрышной карьеры, звезды располагаются куда лучше по отношению к Ломаченко", – рассказал "Сегодня" астролог Влад Росс

Реклама

/ Фото: Instagram

"Сколь-нибудь призрачные шансы у Теофимо есть только в первых трех раундах, в быстром бою, так как расположение планеты Сатурн сулит ему затяжной и несчастливый поединок. Если бой плавно переходит в четвертый раунд, то шансов у Теофимо уже не будет"

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Instagram

"В затяжном бою Ломаченко Лопеса нокаутирует и добавит четвертый пояс в свою коллекцию", – подытожил свое предсказание Влад Росс

Реклама

Астролог Влад Росс

Читайте также: Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой

Ранее прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал Виктор Леоненко. Даже его коты уверены в победе украинца.

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз астролог влад росс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя
Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до бояБокс
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять