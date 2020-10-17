Ломаченко – Лопес: астролог рассказал, кто победит

"Во время боя Марс будет в соединении с Юпитером. Это сулит победу украинцу", - говорит Влад Росс

Известный астролог Влад Росс дал оптимистичный для украинца Василия Ломаченко прогноз на поединок с американцем Теофимо Лопесом, который состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 18 октября, по киевскому времени. Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Лопес пройдет на нашем сайте.

"Самое главное, что на момент события, в ночь с субботы на воскресенье, Марс – планета спорта, бокса и боксеров, находится в соединении с планетой счастья, успеха – Юпитером для Ломаченко и, наоборот, с планетой большого несчастья, трудностей, препятствий и возможного поражения – Сатурном в карте Теофимо Лопеса. Поэтому с точки зрения возобновления выигрышной карьеры, звезды располагаются куда лучше по отношению к Ломаченко", – рассказал "Сегодня" астролог Влад Росс

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/ Фото: Instagram

"Сколь-нибудь призрачные шансы у Теофимо есть только в первых трех раундах, в быстром бою, так как расположение планеты Сатурн сулит ему затяжной и несчастливый поединок. Если бой плавно переходит в четвертый раунд, то шансов у Теофимо уже не будет"

Ломаченко vs Лопес / Фото: Instagram

"В затяжном бою Ломаченко Лопеса нокаутирует и добавит четвертый пояс в свою коллекцию", – подытожил свое предсказание Влад Росс

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Астролог Влад Росс

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Ранее прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал Виктор Леоненко. Даже его коты уверены в победе украинца.

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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