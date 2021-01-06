Ломаченко ищут соперника в соцсетях: менеджер опрашивает фанатов

Василий Ломаченко уже отошел после поражения Теофимо Лопесу и готовится вернуться в ринг. Но пока еще даже не знает, с кем вести переговоры.

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Менеджер украинца Эгис Климас бросил клич в соцсетях. На своей странице в Instagram Климас поинтересовался у болельщиков, кого они хотят видеть следующим соперником Ломаченко.

"Top Rank обсуждает камбэк Ломаченко в 2021 году. Кого вы бы хотели видеть соперником Ломы?" – написал Климас.

Интересно, что почти все фанаты просят организовать Василию реванш с Лопесом.

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Напомним, что глава Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов так видит будущее Ломаченко:

"Надо принимать поражение достойно, делать выводы и стремиться вернуть все обратно. Он очень классный боксер, и он восстановится. Хотя сейчас трудно будет собрать все титулы. Но у него есть силы и талант, чтобы вернуть свои кровью завоеванные пояса!" – считает Завьялов.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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