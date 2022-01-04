3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхэмптон 1
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍰 Готовим на Рождество 💼 Политические прогнозы 2022 🎄 Что изменилось с 1 января 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко ему проиграет: хейтер Васи назвал имя палача для украинца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 20:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский боксер Иван Редкач считает, что его соотечественник Василий Ломаченко победит абсолютного чемпиона в среднем весе Джорджа Камбососа. А с кем он не сможет справиться?
Ломаченко проиграет Дэвису
Ломаченко проиграет Дэвису / Фото: REUTERS

После победы Ломаченко над Ричардом Комми украинец потребовал бой против обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise и The Ring Джорджа Камбососа.

Читайте также: Будет драться на пустых аренах. Ломаченко досталось от Украинского Питбуля

Реклама

А вот с регулярным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвиом Ломаченко тягаться не по силам. Во всяком случае, так считает Редкач.

"Ломаченко или Камбосос? Ломаченко. Но Василий проиграет Джервонте Дэвису. Почему? Дэвис мощнее", – рассказал Редкач в интервью каналу ESNews в YouTube.

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис
Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Кстати, Редкач, ранее выступавший против Ломаченко, после скандала с флагом неожиданно выступил в защиту украинца.

Реклама

Читайте также: По стопам Ломаченко: призер Олимпиады-2020 оскандалился с флагом

Редкач даже показал подарок, который достался ему за то, что не критиковал Василия Ломаченко.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Челси

Завтра

21:45

Тоттенхэм

2.12

3.40

3.65

Арсенал

6 янв

21:45

Ливерпуль

2.23

3.65

3.05
Опрос
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять