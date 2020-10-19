"Ломаченко дерется с чувством страха": другой взгляд на победу Лопеса

С момента сенсационного проигрыша Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу прошло более суток, а страсти вокруг поединка за четыре титула в легком весе все еще не утихают. С другой стороны решил посмотреть на результат этой схватки в Лас- Вегасе бывший чемпион мира в двух дивизионах Карл Фрэмптон (28-2, 16 KO).
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"Это не тот итог, которого мы все ждали. Большинство предполагало, что Лома победит, но этого не произошло. Вместо того чтобы обсуждать, насколько Ломаченко соответствовал стандартам, которых мы от него ждем, надо говорить о том, насколько хорош был Лопес. Я думаю, что Теофимо был великолепен. Он не позволил Ломаченко войти в ритм. Было очевидно, что Ломаченко дерется с чувством страха. Он определенно опасался ударов Лопеса. На мой взгляд, он почувствовал их в первом раунде, – сказал Фрэмтон YouTube-каналу iFL TV.
Ранее мы сообщали, что Ломаченко после поражения от Лопеса катастрофически упал в рейтинге лучших боксеров. А обидчик нашего бойца, Теофимо Лопес, взлетел на 11-ю позицию.
Смотрите мнение Ковалева по поводу итога боя Ломаченко-Лопес
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