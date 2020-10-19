Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Ломаченко дерется с чувством страха": другой взгляд на победу Лопеса

19 октября, 16:51

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон призвал забыть о стандартах для украинца

С момента сенсационного проигрыша Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу прошло более суток, а страсти вокруг поединка за четыре титула в легком весе все еще не утихают. С другой стороны решил посмотреть на результат этой схватки в Лас- Вегасе бывший чемпион мира в двух дивизионах Карл Фрэмптон (28-2, 16 KO).

Реклама

Читайте также: Редкач потроллил Ломаченко и сделал фото с большим поклонником Путина

"Это не тот итог, которого мы все ждали. Большинство предполагало, что Лома победит, но этого не произошло. Вместо того чтобы обсуждать, насколько Ломаченко соответствовал стандартам, которых мы от него ждем, надо говорить о том, насколько хорош был Лопес. Я думаю, что Теофимо был великолепен. Он не позволил Ломаченко войти в ритм. Было очевидно, что Ломаченко дерется с чувством страха. Он определенно опасался ударов Лопеса. На мой взгляд, он почувствовал их в первом раунде, – сказал Фрэмтон YouTube-каналу iFL TV.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Ранее мы сообщали, что Ломаченко после поражения от Лопеса катастрофически упал в рейтинге лучших боксеров. А обидчик нашего бойца, Теофимо Лопес, взлетел на 11-ю позицию.

Реклама

Смотрите мнение Ковалева по поводу итога боя Ломаченко-Лопес

Ковалев: "Ломаченко засудили в бою с Лопесом" Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксер Василий Ломаченко Карл Фрэмпон Теофимо Лопес Легкий вес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять