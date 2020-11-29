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Леннокс Льюис тоже собрался вернуться на ринг! Открываем чемпионат ветеранов

29 ноября, 13:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британец посмотрел бой Майка Тайсона и Роя Джонса и ждет предложение

В ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе вновь вышли на ринг бывшие чемпионы мира по боксу. По итогам восьми раундов Майк Тайсон перебоксировал Роя Джонса, но судьи удивительным образом поставили ничью. Поединок легенд спорта вызвал разные эмоции у людей бокса. Например, британский ветеран Леннокс Льюис заговорил о возможном возвращении на ринг.

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Слова 55-летнего уроженца Лондона, который сначала пошутил, а затем заговорил серьезнее, приводит британское издание Express:

"Конечно, я вернусь! Это кажется таким веселым. Посмотрите на Майка Тайсона, он проделал столько разных вещей: занимался реслингом, пробовал себя в роли актера, вел свое шоу. Он знает, как развлекать людей...

Большинство боксеров возвращалось на ринг потому, что им нечем было заняться. Это не лучшее из того, что они могли сделать, ведь парни выглядят плохо. Я держался от подобного в стороне. Но, если поступит правильное предложение, я могу вернуться".

Напомним, Льюис завершил карьеру в 2003 году после победы над Виталием Кличко. Тогда бой остановили из-за рассечения у украинца, хотя по очкам на тот момент выигрывал Кличко-старший.

Читайте о том, что соцсети посмеялись над боем Майка Тайсона и Роя Джонса.

Вспомним, как недавно Владимир Кличко спарринговал с Эвандером Холифилдом.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram
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Смотрите сюжет о взвешивании Майка Тайсона и Роя Джонса:

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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бокс возвращение Майк Тайсон Леннокс Льюис Рой Джонс ринг
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