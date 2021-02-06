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Легенда спорта сразился с блогером по правилам бокса: смотрите, что из этого получилось

6 февраля, 11:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победитель определился уже в первом раунде

Бой между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом отменен, однако фанаты бокса не остались без веселья. Развлекать их вызвался легендарный бейсболист Хосе Кансеко, согласившийся на бой против 22-летнего блогера по имени Билли Футбол.

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Впрочем, 56-летняя звезда бейсбола дать бой на ринге молодому оппоненту не сумел. Уже в первом раунде Билли набросился на ветерана спорта и отправил того в нокдаун. Кансеко привстал на колено, однако затем показал, что у него что-то с плечом. Рефери вынужден был остановить бой, сообщает bloodyelbow.com.

В 2009 году Кансеко уже участвовал в поединке по смешанным единоборствам против знаменитого южнокорейского кикбоксера Чхве Хон Мана с ростом в 2,18 м. Хосе, который был ниже соперника на 20 см, проиграл техническим нокаутом уже в первом раунде, но знатно повеселил публику на фоне гиганта.

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бокс бейсбол блогер видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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