13 декабря 21:45 Онлайн
Рома --
Специя --
14 декабря 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернитана --
14 декабря 22:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лидс --
15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хэм --
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Кумир Ломаченко рассказал Джошуа, как побить Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 декабря, 13:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американец Рой Джонс, продавшийся с потрохами президенту России, советует Энтони Джошуа тянуть время, но признает, что это может обернуться против самого британца
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

У Энтони Джошуа, сокрушенного Александром Усиком в сентябре, появился еще один звездный советчик перед весенним реваншем с украинцем – скандальный американский боксер с российским паспортом, чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.

"Как Джошуа победить Усика? Нужно побыстрее включиться в бой. Если бы в первом поединке Эй-Джей включился раньше, то побил бы Усика. А если ты отдаешь сопернику три стартовых раунда, то считай, что уже проиграл", – приводит слова Роя Джонса boxingnews24.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, Джошуа за 40 млн долларов готов отойти в сторону и позволить Усику весной подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

"Это достаточно умно, если Джошуа хочет выиграть время, чтобы улучшить самого себя, качественне подготовиться к реваншу. Но есть и обратная сторона медали. Если Усик победит Фьюри, и так серьезная уверенность украинца в своих силах еще возрастет, и победить его для Джошуа станет еще труднее", – предупреждает Эй-Джея Рой Джонс.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Напомним, в 2015 году американец Рой Джонс продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

Реклама

Бизнес он, кстати, хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов.

При этом кум Усика Василий Ломаченко назвал Роя Джонса одним из своих кумиров – наряду с Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.

Реклама

Ломаченко и Рой Джонс с Путиным
Ломаченко и Рой Джонс с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Дженоа

Сегодня

22:00

Салернитана

2.10

3.50

3.30

Арсенал

Завтра

22:00

Вест Хэм

2.18

3.65

3.30

Челси

16 дек

21:45

Эвертон

1.23

5.70

14.50
Сравнение бойцов
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
12 дек.
06:00
Ричард Комми
Ричард Комми

33

Возраст

34

170

Рост

173

166

Размах рук

180

61

Вес

61

16

Победы

30

2

Поражения

4

68.8%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

700000

Результат боя
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
18 дек.
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять