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Кулаки Усика и Чисоры готовы к бою: украинца тейпировали под "Тамаду"

1 ноября, 00:14

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец даже перед началом боя куражился, подпевая в раздевалке Miyagi & Эндшпиль

Их кулаки готовы бить друг друга. Появилось видео тейпирования рук украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры за считанные минуты до боя, который состоится сегодня ночью в Лондоне на "Уэмбли Арене". Трансляция Усик – Чисора онлайн доступна на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора

У Чисоры во время перемотки бинтом его правой руки был довольно потухший взгляд. И за этой процедурой он наблюдал молча, прислонив свободную левую руку к челюсти. Готовится защищаться? При этом на кепке у Дерека красуется окровавленная и весьма грозная надпись: "Никакой пощады!"

Между тем Усик даже перед самим выходом на бой куражится. Ему руки тейпировали под громкую музыку – звучала песня Miyagi & Эндшпиль под названием "Тамада". Украинский боксер даже принялся подпевать, когда дошло до строк: "А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем/Налетай, пока горит/Кому не лень, поднимаем руки".

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Как мы писали ранее, перед выходом на бой с Усиком Чисора попрощался со своей семьей. За считанные минуты до начала поединка британец сделал звонок своим родным.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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