Кто фотографируется с россиянами – на передовую! Тренер дал напутствие нашим олимпийцам

Самый успешный тренер любительской сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский не позволил бы нашим спортсменам стоять на одном пьедестале с россиянами

Сосновский против обнимашек с россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне Олимпиады в Пекине украинским спортсменам рекомендовали избегать россиян. Отказаться от совместных фото и других провокационных тем.

Легендарный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский двумя руками поддерживает эти рекомендации.

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"Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории.

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Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы не позволим этого. Уже семь ребят, которые тренировались в боксерском зале, где я провожу тренировки, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись живыми. А тем, кто утверждает, что мы – один народ, что мы – братья и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение", – цитирует Сосновского Meta-ratings.com.ua.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

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