Круче Усика только один: самый престижный рейтинг бокса

Обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сохранил вторую позицию. Выше него – только мексиканец Сауль Альварес, в ноябре нокаутировавший Калеба Планта в бою за чемпионство во втором среднем весе.
После досрочной победы над Шоном Портером чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поднялся на третью строчку рейтинга The Ring.
Василий Ломаченко остается на девятой позиции, но может подняться, если 11 декабря в Нью-Йорке одолеет африканца Ричарда Комми по прозвищу Терминатор.
Далее по теме
ТОП-10 БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ THE RING
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наойя Инуэ
- Джош Тейлор
- Эррол Спенс
- Теофимо Лопес
- Хуан Франциско Эстрада
- Василий Ломаченко
- Казуто Иока
Напомним, что Сауль Альварес, дравшийся в различных дивизионах – от 67 до 79 кг, на днях взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.
А позже вообще не исключен поединок Альвареса с Усиком или даже Фьюри – в супертяжелом весе.