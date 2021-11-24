Круче Усика только один: самый престижный рейтинг бокса

Американский журнал The Ring, который называют Библией мирового бокса, опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

Сауль Альварес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

Обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сохранил вторую позицию. Выше него – только мексиканец Сауль Альварес, в ноябре нокаутировавший Калеба Планта в бою за чемпионство во втором среднем весе.

После досрочной победы над Шоном Портером чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поднялся на третью строчку рейтинга The Ring.

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Василий Ломаченко остается на девятой позиции, но может подняться, если 11 декабря в Нью-Йорке одолеет африканца Ричарда Комми по прозвищу Терминатор.

ТОП-10 БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ THE RING

Сауль Альварес

Александр Усик

Теренс Кроуфорд

Наойя Инуэ

Джош Тейлор

Эррол Спенс

Теофимо Лопес

Хуан Франциско Эстрада

Василий Ломаченко

Казуто Иока

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Напомним, что Сауль Альварес, дравшийся в различных дивизионах – от 67 до 79 кг, на днях взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.

А позже вообще не исключен поединок Альвареса с Усиком или даже Фьюри – в супертяжелом весе.

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