Костя Цзю отозвался о победе сына в первом раунде: "Пора на новый уровень"

Сегодня в австралийской Парраматте состоялся вечер бокса, в главном бою которого сын Кости Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии. 26-летний Тим Цзю добыл 17-ю победу на профессиональном ринге над Боуином Морганом нокаутом в первом раунде.

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Успех сына, который выступает в первом среднем весе (до 69,85 кг), прокомментировал "Матч ТВ" его знаменитый отец Костя Цзю:

"Я всегда считал, что на бой нужно полностью разогретым выходить. Все началось с апперкота, далее продолжение атаки. Тим ни разу не падал, нанес удар по печени – первый нокдаун... Я хотел быть в Австралии с сыном, но из-за карантина не смог полететь. Что касается Моргана, то он хороший боец. В моей карьере я много нелестного слышал про себя от соперников, которые падали в первом раунде и после этого ничего не могли сказать. Он достойный соперник, но Тим доказал, как сильно он поднялся в своем мастерстве. Значит, нужно выходить на новый уровень".

Также 51-летний австралиец российского происхождения вспомнил, как "воспитывал" сына в юности:

"Думаю, Тим нашел, как справляться с давлением. На спине даже написано "Цзю 2". Давление огромное, ожидания людей высоки... Как-то у нас были серьезные спарринги с сыном. Тиму было лет 16-17. Начали тренировку, а он говорит: "Пап, ты старый уже". Я потом свои приемы на другой скорости ему продемонстрировал..."

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