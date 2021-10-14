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Кошмар из Финляндии! Новый охотник на Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 октября, 16:05
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С предложением подраться к Александру Усику обратился финский гигант Роберт Хелениус. Но он не единственный альтернативный вариант для украинца
Усик vs Хелениус
Усик vs Хелениус / Фото: Reuters

До 25 апреля Усик планирует провести реванш с Джошуа, а затем подраться за титул абсолютного чемпиона с Фьюри.

Однако все может очень круто измениться. Промоутер украинца назвал имена других бойцов, которые, при определенных условиях, тоже могут стать соперниками Усика.

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"У нас есть обязательство перед Энтони Джошуа о реванше. Фьюри вместо Джошуа? Для этого нужно, чтобы Джошуа сказал: "Да, идите проводите бой за абсолютного чемпиона, определите его, а потом абсолют будет драться со мной", – говорит промоутер Усика Александр Красюк.

Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

"С одной стороны, потенциально вроде как звучит неплохо. Но не нужно забывать о санкционирующих организациях. WBC (их пояс сейчас у Фьюри) – тут Диллиан Уайт уже два с половиной года шатает лестницу: "Дайте мне подраться за полноценный титул". У IBF – был Пулев, но скоро прилетит новый официальный претендент. WBA – есть Хелениус, и менеджер Хелениуса уже мне писал: "Мы готовы драться". По линии WBO – Джо Джойс".

Роберт Хелениус в тренажерном зале
Роберт Хелениус в тренажерном зале / Фото: Instagram.com

Джойс и Усик
Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

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"То есть у нас уже есть четыре человека, которые будут стоять в очереди, которые так же, как и мы в свое время, не дадут просто так происходить трилогиям, "пятилогиям" и тому подобному. Сейчас мы идем по намеченному ранее плану и будем исходить из обстоятельств, которые будут возникать", – заявил в эфире Boxingukraineboxing промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Отметим, что двухметровому финну Роберту Хелениусу по прозвищу Северный Кошмар – 37 лет. У него 31 победа (20 нокаутом) в профи при трех поражениях. 9 октября он нокаутировал поляка Адама Ковнацки.

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Лучшие нокауты Хелениуса

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