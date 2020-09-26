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"Конор сегодня слишком рано бахнул виски": сторона Пакьяо опровергает договоренность о бое

26 сентября, 17:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Если бой состоится - он станет огромным глобальным событием между двумя мировыми суперзвездами

Доверенное лицо легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс опроверг информацию о поединке "Пакмана" против ирландской звезды UFC Конора Макгрегора. Слухи вчера запустил сам Макгрегор, объявив о бое на странице в Twitter.

"Это Конор сегодня слишком рано бахнул виски. Конор – это Конор", – отшутился Гиббонс в интервью boxingscene.com, намекая на алкогольный бизнес ирландца.

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Конор Макгрегор с бутылкой виски

Конор Макгрегор с бутылкой виски / Фото: Instagram

Тем не менее, он признался, что вероятность поединка между Макгрегором и Пакьяо существует. Разговоры на эту тему шли на протяжении последнего года.

"Пакьяо снова собирается драться в 2021 году. Он абсолютно уверен, что готов драться, и Конор Макгрегор находится в списке парней, с которыми Мэнни может драться. Если бой когда-либо действительно произойдет, это станет огромным глобальным событием между двумя мировыми суперзвездами. Но пока они далеки от сделки. Просто Конор сейчас играет, выдает желаемое за действительное", – добавил представитель Пактяо.

Напомним, что в начале июня Конор Макгрегор в третий раз завершил карьеру в единоборствах. За свою карьеру 31-летний боец уже успел провести поединки в полулегком, легком и полусреднем весе. Ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре.

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бокс Мэнни Пакьяо UFC Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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