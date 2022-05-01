3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
1 мая 16:00
Хайдук --
Шахтер --
1 мая 18:30
Вест Хэм --
Арсенал --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Конор Макгрегор снимает шляпу! Кто впечатлил легенду UFC?

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 11:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эпатажный ирландец приклонился перед Кети Тейлор после ее защиты всех чемпионских титулов
Конор Макгрегор определил лучшую женщину-боксера
Конор Макгрегор определил лучшую женщину-боксера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нью-Йорке на Мэдисон-сквер-гарден абсолютная чемпионка мира по боксу в легком весе Кети Тейлор защитила все свои пояса в напряженном поединке против претендентки Аманды Серрано. Победу ирландка завоевала после 10-раундового боя раздельным решением судей.

Реклама

Конор Макгрегор после проигранного боя
Конор Макгрегор после проигранного боя / Фото: Reuters

Супер-поединок Кети Тейлор впечатлил ее легендарного соотечественника экс-чемпиона по смешанным единоборствам Конора Макгрегора. Эпатажный боец послал в Twitter сердечки с государственным флагом Ирландии в адрес чемпионки, которую он назвал лучшей в мире бокса:

"Кети Тейлор – самая лучшая! Совершенно невероятный бокс. Поклоняюсь вам, дамы. Какое состязание!"

Шакур Стивенсон – чемпион мира по версия WBO и WBA во втором полулегком весе
Шакур Стивенсон – чемпион мира по версия WBO и WBA во втором полулегком весе / Фото: Getty Images

Реклама

Еще один чемпионский бой, теперь среди мужчин, состоялся в американском Лас-Вегасе. Шакур Стивенсон победил Оскара Вальдеса и объединил чемпионские пояса по версия WBO и WBC во втором полулегком весе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Лига чемпионов. Полуфинал

Вильярреал

3 мая

22:00

Ливерпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 мая

22:00

Манчестер Сити

3.20

3.60

2.15
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
Вчера
Оскар Вальдес
Оскар Вальдес

vs.

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
Титулы WBC и WBO второй полулегкий вес
Кэти Тейлор
Кэти Тейлор

vs.

Аманда Серрано
Аманда Серрано
Титул абсолютной чемпионки в легком весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
80
2
Ливерпуль Ливерпуль
79
3
Челси Челси
65
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
63
3
Севилья Севилья
63
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
75
2
Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
74
2
Интер Интер
72
3
Наполи Наполи
67
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
78
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
59

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять