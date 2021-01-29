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"Кличко-старший – красава, а Володя – звездный": боксер из России ходил в зал с украинцами

29 января, 15:58

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший чемпион мира по боксу Роман Кармазин одно время пересекался с братьями чуть ли не каждый день

Бывший российский чемпион мира по боксу Роман Кармазин вспомнил, как тренировался в одном зале с братьями Кличко. А также поделился своим мнением об украинских боксерах. Ранее мы писали, что Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз.

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"Был один зал, я не помню, как он называется. Братья Кличко всегда готовились в нем. Я тоже ходил туда спарринговать. Мы там пересеклись раз 5-10, наверное. Пересекались чуть ли не каждый день. Старший – нормальный парняга, с ним поговорить можно. А Володя – звездный, писец. Здоровается, голову отворачивает. Мне он не понравился, если честно. А Виталик – красава. И пошутить, и ха-ха-ха", – сказал Кармазин ютуб-каналу Ушатайка: Спорт-Экспресс.

Ранее братья Кличко показали свою схватку. Это было не только противостояние мускулов, но и взглядов.

Мы также сообщали, что Владимир Кличко включен в Зал славы бокса, где он составил компанию своему старшему брату Виталию.

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Смотрите, как Владимир Кличко провел спарринг с Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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