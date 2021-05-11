Кличко прыгал с парашютом на 9 мая, а за него на земле переживали брат и племянница

Мэр Киева Виталий Кличко проходит курс по парашютному спорту с инструкторами на столичном аэродроме Чайка, а Владимир Кличко пришел поддержать вечного чемпиона

Виталий Кличко прыгал с парашютом, а Владимир его поддерживал/Фото paraskuf.com.ua

Мэр Киева и вечный чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко осваивает прыжки с парашютом на столичном аэродроме "Чайка". А его не менее титулованный брат Владимир с 6-лентней дочерью Кайей Евдокией выступили в роли команды поддержки. Ранее Кличко поделился старой фотографией.

"В правительстве не все овощи", – отметил Дмитрий Карпеков, президент Ассоциации ПАРА-СКУФ после первого прыжка с мэром Киева Виталием Кличко

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"Виталий Владимирович Кличко – наш новый студент, успешно осваивающий курс AFF с инструкторами Ассоциации ПАРА-СКУФ на столичном аэродроме "Чайка". С ним легко и просто. Это человек, который во всем стремится к совершенству и не останавливается на достигнутом", – сообщается на страничке ПАРА-СКУФ в Instagram

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"2 прыжка сделали с Виталием друг за другом 9-го мая... Интересно было наблюдать за таким человеком в такой нестандартной ситуации", – написал под постом парашютист Сергей

Ранее мы писали, что Виталий Кличко – настоящий боец, а Владимир научился им быть, приспосабливался.

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