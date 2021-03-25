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Кличко празднует в пустыне! Боксеру в платке не верится, что он продержался 45 лет

25 марта, 22:36

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший чемпион пожелал всем быть одержимыми своими целями

Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко праздновал день рождения в пустыне. По крайней мере, оттуда с арафаткой на голове бывший чемпион мира обратился к своим подписчикам и поблагодарил за поздравления. Сегодня украинскому бойцу исполнилось 45 лет. А ранее мы давали весь гарем Владимира Кличко – от Playboy до Голливуда.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото: Instagram

"Привет, ребята, спасибо вам за добрые пожелания на день рождения! Мне 45 лет, и я не могу в это поверить – вау, я продержался 45 лет и, надеюсь, еще много впереди. Я желаю вам любить себя, свою семью, любить своих друзей, любить свой город, в котором вы живете, любить свою страну, любить свою работу, быть одержимыми своими целями, и вы их достигнете!", – заверил Владимир на своей страничке в Instagram

За свою карьеру Владимир Кличко одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия украинец доминировал в супертяжелом весе. Он установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за чемпионские пояса. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4382 дней (12 лет).

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Сейчас Владимир не только занимается бизнесом, но также пишет книги и читает лекции. А по книгам Кличко будут преподавать в Гарварде.

Мы также писали, что Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении.

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

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