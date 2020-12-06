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Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро

6 декабря, 16:22

Олег Люлька Олег Люлька

Владимир удостоился сердца из рук немецкого министра здравоохранения

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Германии получил награду "Золотое сердце" от немецкого фонда "Ein Herz für Kinder" ("Сердце детям"). Украинцу вручил ее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

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Церемония состоялась в Берлине в рамках 42-го ежегодного телемарафона, за который удалось собрать почти 26 миллионов евро. Эти средства пойдут на осуществление благотворительных проектов в разных странах мира, включая Украину. Среди них – борьба с последствиями Чернобыльской катастрофы и лечение онкобольных детей.

"Эта награда не только для меня, но и для моего брата Виталия", – написал у себя в Instagram Владимир Кличко

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Ранее мы писали, чтоУсик уходит от братьев Кличко из-за денег. У Александра истек контракт с компанией K2 Promotions, и он хочет выгодные для себя условия на новом этапе карьеры.

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Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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благотворительность Виталий Кличко Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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