Кличко и Фьюри в одном флаконе: смотрите, какой гигант спаррингует с Тайсоном

К июльскому противостоянию с Уайлдером "Цыганскому королю" помогает подойти во всеоружии великан из Казахстана, дважды стоявший на олимпийском пьедестале

Тайсон Фьюри и его спарринг-партнер Иван Дычко / Фото: Instagram

Готовиться к поединку с Деонтеем Уайлдером, который должен пройти 24 июля, Тайсону Фьюри в Калифорнии помогает необычный спарринг-партнер – у него есть общее как с самим Фьюри, так и с Владимиром Кличко.

Как и Владимир Кличко, он родился в Казахстане.

Как и у Тайсона Фьюри, его рост – 206 см.

"Близнецы", – так назвал самого себя и своего спарринг-партнера сам Фьюри

Знакомьтесь, это Иван Дычко, бронзовых призер двух Олимпиад (2012, 2016) и чемпион Азии-2013.

"Если хочешь стать лучшим, надо работать с лучшими", – подписал в Instagram свое совместное фото с Тайсоном Фьюри в ринге Иван Дычко

Однако Иван Дычко не только помогает Фьюри, но продвигает свою сольную карьеру в профи-боксе. Там у него девять побед в девяти боях, все добыты нокаутом.

Читайте также: "Выбрось пояс в мусорное ведро": отец Тайсона Фьюри дал совет сыну

Напомним, изначально Фьюри должен был драться с Джошуа, но арбитражный судья обязал его провести третий бой с Уайлдером. На своем поединке 24 июля в штате Невада Фьюри и Уайлдер планируют собрать 40 тысяч болельщиков.