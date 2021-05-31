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Кличко блеснул голым торсом и голливудской улыбкой в раздевалке

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
31 мая, 21:44
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Украинский боксер вспомнил молодость и показал фотографию 1999 года, когда он двигался к чемпионским боям и семь раз побеждал в профессионалах
Владимир Кличко не скучает на пенсии
Владимир Кличко не скучает на пенсии / Фото: Instagram

45-летний Владимир Кличко пока что никак не комментирует информацию о том, что он возобновит спортивную деятельность. На днях мы писали, что Владимир Кличко возвращается в ринг! Назван первый соперник. Бывший боксер предпочитает наслаждаться настоящим, осознавать умные мысли и порой погружаться в прошлое.

Сегодня вечером Кличко-младший поделился с подписчиками архивным фото в довольно простой обстановке. На нем боксер предстал с голым торсом и в шортах с яркой улыбкой на устах. Появился кадр на страничке Владимира в Instagram с юмористическо-ностальгической подписью:

"Блин... Назад в 1999. Я все же был немного моложе".

На тот момент 23-летний Кличко еще не был чемпионом мира, хотя одну за другой добывал победы на профессиональном ринге. В 1999 году он досрочно выиграл семь боев, завоевав титул чемпиона Европы и Интерконтинентального чемпиона по версии WBA.

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