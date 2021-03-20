Как Украина уничтожала Россию: топовые победы наших боксеров

В Москве сегодня пройдет вечер бокса, где в одном из поединков встретятся украинец Виктор Плотников и россиянин Александр Беспутин.

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Плотников о бое узнал лишь два дня назад, когда его попросили заменить аргентинца Максимилиано Верона, который подхватил коронавирус. Естественно, что без подготовки Виктору будет сложно составить солидную конкуренцию экс-чемпиону. Но мы верим в нашего бойца и мотивируем его тремя крутыми победами Украины над Россией в боксе.

Кличко отправил Султана на пенсию

В 2008 году Владимир Кличко проводил объединительный бой против Султана Ибрагимова. Украинец уверенно прошел всю дистанцию и нанес единственное в карьере поражение Ибрагимову – 117-111, 118-110, 119-110. После этого боя россиянин завершил карьеру.

Уничтожение "Русского Витязя"

В России верили, что если кто-то и может победить Владимира Кличко – то это Александр Поветкин. Чтобы организовать такой поединок, русским пришлось выложить 23 млн долларов. Из которых 17 пообещать Кличко. Осенью 2013 года в Москве прошел бой за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Кличко четырежды отправлял Поветкина в нокдаун и победил единогласным решением судей – 119-104, 119-104, 119-104.

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Абсолют Усика

Еще одни надежды России разбил Александр Усик летом 2018 года. Финал Мировой серии должен был пройти в Саудовской Аравии, но Россия сделала все, чтобы заполучить поединок Усика и Мурата Гассиева, где на кону было звание абсолютного чемпиона мира. Усик покидал Москву с поясами WBO, WBC, IBF, WBA и кубком Мухаммеда Али, уверенно выиграв по очкам – 120-108, 119-109, 119-109.

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