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Как три капли воды: посмотрите, насколько похожи сыновья Тайсона Фьюри

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 08:32
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У Тайсона Фьюри – трое сыновей. И все как две капли воды похожи на своего отца. У них даже такая же прическа, которой ранее мог похвастаться боксер. пока не побрился налысо
Тайсон Фьюри со свей семьей
Тайсон Фьюри со свей семьей / Фото: Instagram

Супруга чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Пэрис показала семейное фото боксера вместе со своими тремя сыновьями. В глаза бросилось невероятное сходство отца с детьми. Напомним, что Фьюри уже подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде.

Все сыновья Фьюри имеют одинаковую прическу, какую носил их отец некоторое время назад. А старший сын даже может похвастаться таким же пузиком, как у главы семьи.

Отметим, что в семье Фьюри воспитываются пятеро детей – дочери Венесуэла и Валенсия, трое сыновей по имени Принц Тайсон Фьюри II, принц Адонис Амазия и Принц Джон Джеймс. Тайсон неоднократно уверял, что его сыновья также станут боксерами.

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