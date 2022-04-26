Как теперь готовиться к Джошуа? Путинские подлизы "лишили" Усика награды в Крыму

Украинский боксер впал в немилость оккупационной власти Крыма, которая продолжает забирать у него разные регалии

Оккупационная власть Крыма лишила Усика наград / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Агрессия фашистов сплотила украинский народ, а также наших спортсменов.

Активно поддерживает страну и боксер Александр Усик. В первые дни войны чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева для защиты столицы от оккупантов.

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Это разозлило оккупационные власти Крыма, где родился Александр. Ранее псевдоруководители полуострова "отобрали" у Усика награду "За верность долгу".

Теперь же боксера лишили звания "Почетный гражданин Симферополя". Данное "решение" было принято на сборище путинских подлиз, которое именует себя "Симферопольским горсоветом".

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За последние восемь лет Александр Усик неоднократно избегал вопросов о территориальной принадлежности Крыма. Если сначала боксер уверенно заявлял о том, что Крым – это Украина, то позже стал увиливать от ответа.

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Впрочем, с начала вторжения Александр стал называть вещи своими именами. К слову, недавно Усик покинул Украину и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в июле.