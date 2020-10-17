Как стать Ломаченко: задерживать дыхание на 4,5 минуты и переплывать лиман

Перед объединительным боем с Лопесом мы вспомнили сумасшедшие тренировки Василия

Совсем немного осталось до одного из самых ожидаемых боев года – между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. На кону поединка в Лас-Вегасе стоят пояса WBA, WBC franchise, WBO и IBF в легком весе, а фаворитом поединка считают Ломаченко. Его физическая готовность и высокий боксерский IQ поражают специалистов. С связи с этим мы решили вспомнить, как Василий готовится к своим поединкам.

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Сразу скажем, что тренировки, которые придумал для боксера его отец – Анатолий Ломаченко, осилит не каждый.

1. Василий может задерживать дыхание на 4 минуты 30 секунд. Рекорд он установил перед своей второй Олимпиадой в Лондоне в 2012 году. Кстати, эту методику с дыханием Ломаченко-старший в свое время внедрил и в сборную Украины.

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2. Вместо обычных отжиманий Лома делает это на кольцах и свободно залазит на два каната без ног.

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3. Вместо бассейна переплывал Днестровский лиман, минимальная ширина которого 4 км. Да и волны осложняют задачу. Также чемпион мира увлекается греблей на байдарке.

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4. Ломаченко много готовится на пляже – в Белгород-Днестровском и во время сборов в США. Боец бегает по песку – иногда с парашютом или наперегонки со своем собакой.

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5. Боксер любит погонять в баскетбол, будь то удобная площадка в США или тесный зал в Украине. В США он даже захаживал на матчи НБА, а его бой анонсировали во время поединка "Нью-Йорк Никс" – "Вашингтон Визардс".

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6. Для развития координации Лома научился жонглировать 4 мячами. Хотя, как ногами, так и кулаками может долго набивать самые разные предметы.

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7. Этим летом Лома готовился в своем отеле. Василий тренировал реакцию в настольном теннисе, рубился с Усиком в волейбол и своеобразный большой теннис – большим мячом через волейбольную сетку.

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8. Много времени Василий уделяет умственным тренировкам и различным головоломкам. Не даром соперники бояться его IQ. "Я делаю упражнения для тренировки мозга на доске памяти, чем, как я думаю, пренебрегают многие боксеры. Но тело и разум всегда должны быть синхронизированы", – считает боксер.

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9. С 2011 года Ломаченко работает со спортивным психологом. "Мой психолог работает над моим разумом, чтобы я мог визуализировать ход боя и контролировать себя в трудной ситуации", – отмечает Василий.

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