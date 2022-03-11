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Как служит в полиции в условиях войны звезда украинского бокса. Фото от Иванны Крупени

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
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11 марта, 21:06
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Иванна Крупеня два года назад променяла боксерские перчатки на значок полицейской. Как ей служится в условиях российской агрессии
Иванна Крупеня
Иванна Крупеня / Фото: Коллаж: Сегодня

На боксерском профи-ринге Иванна провела 13 поединков: 8 побед и 5 поражений. Последний бой – в 2019 году.

Также Крупеня провела три поединка в профессиональном ММА – тут она не знала поражений, одержав три победы подряд.

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По завершении спортивной карьеры Крупеня пошла служить в национальную полицию. И теперь, в условиях военной агрессии российских орков против Украины, защищает страну с автоматом в руках.

"Совместный враг закаляет, как никогда!!! Ценим поддержку. Все будет Украина", – демонстрирует Иванна фотографии последних недель в своем Instagram.

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"Апгрейт авто патрульной полиции":

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"Наши крутые украинские девушки не только танк на ходу остановят, но и русню одним взглядом сожгут!!"

"Ни одно наше сражение, забастовка, Майдан и тд. не обходятся без волонтеров!! Это герои, они находятся в тылу, и не носят плащей. Но они делают невероятные вещи! Достают все, что необходимо, спасают и кормят, согревают и успокаивают! Это огромный вклад в нашу победу! Вместе мы сила!".

"Это были самые искренние пожелания в жизни… Спасибо вам мужчины, что рядом с вами могу быть женщиной!".

Читайте также: Звезда украинского бокса с оружием в руках готова встретить оккупанта

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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