Как менялся вес Усика и Чисоры на пути к очному поединку

Украинец будет противостоять самому тяжелому сопернику в карьере, но пока не спешит преодолевать отметку в 100 кг

Сегодня украинский боксер Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе. Соперником украинца станет ветеран хэвивейта 36-летний британец Дерек Чисора. Онлайн боя Усик – Чисора уже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

Чисора станет самым тяжелым соперником в карьере Усика. Да и сам бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте подходит к поединку со своим максимальным весом. Накануне боя вес Усика составил 98,4 кг, в то время как Чисора весит 115,9 кг – разница в 17,5 кг!

КАК МЕНЯЛСЯ ВЕС УСИКА И ЧИСОРЫ

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В ожидании боя полистайте наш лонгрид про бой Усик – Чисора.

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Если для британца это привычный вес, то украинец только начинает обживаться в хэвивейте. В дебютном поединке в новом дивизионе Усик весил 97,5 кг. Тогда он говорил, что спокойно может набрать еще несколько килограмм за счет "лишней порции макарошек", но в итоге практически не поменял свой вес.

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Все подробности в спецтеме Бой Усика

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