Как мало вы берете в замен: Усик тепло поздравил Папаченко

Чемпион мира по боксу Александру Усик поздравил с днем рождения тренера, который помог стать ему чемпионом в любителях и профессионалах

Александр Усик и Анатолий Ломаченко / Фото: YouTube

Сегодня день рождения у Анатолия Ломаченко. Легендарному тренеру исполнилось 57 лет.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил наставника в Instagram.

Реклама

"С днем рождения, уважаемый ПАПАЧЕНКО. Как много вы даете миру и как мало вы берете в замен, с уважением и любовью. Слава Богу за все, Лома – сила", – написал Усик.

Анатолий Ломаченко ранее работал с любительской сборной Украины, готовил ее к чемпионату мира-2011 и Олимпийским играм в Лондоне-2012.

Сейчас он тренирует своего сына Василия Ломаченко и иногда помогает в подготовке к боям Александру Усику.

Реклама

Кстати, ранее Усик рассказал, как справляется с проблемами. Боксер призвал не отчаиваться и не загонять себя в угол. И посоветовал ходить в церковь.