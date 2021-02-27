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Кадр дня: экс-промоутер Усика пришел в пижаме на взвешивание лучшего боксера мира

27 февраля, 09:35

Елена Павлова Елена Павлова

Эдди Хирн сдержал свое обещание и надел модный комплект от Канело

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в Майами Сауль Канело Альварес проведет бой с турецким боксером Авни Йилдиримом по прозвищу "Мистер Робот". А накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, оба уложившись в лимит второго среднего веса – 76,2 кг. Ранее мы писали, что лучший боксер современности отказался от чемпионского титула.

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Вес Канело, который является бесспорным фаворитом, составил ровно 76 кг, а его соперник показал на весах ровно такую же цифру.

Но звездой вечера стали даже не боксеры, а британский промоутер Эдди Хирн, который является организатором боя Канело. Англичанин, как и обещал в одном из интервью, пришел на церемонию взвешивания боксеров в пижаме от Dolce&Gabbana, которую ему подарил Альварес.

Взвешивание Сауля Альвареса и Авни Йилдирима
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Взвешивание Сауля Альвареса и Авни Йилдирима / Фото: matchroomboxing

Напомним, что для Канело этот бой станет разогревом. Лучший боксер мира, независимо от категории, планирует провести в 2021 году четыре поединка. Причем остальные три – против действующих чемпионов мира: в мае – против чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса, в сентябре – с обладателем титула IBF американцем Кейлебом Плэнтом и в декабре – против "суперчемпиона" WBA дивизионом ниже японца Реты Мураты.

Напомним, что в своем последнем бою в конце декабря чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль Альварес одержал уверенную победу над британцем Каллумом Смитом и завоевал пояса WBA и WBC во 2-м среднем весе.

Проморолик боя Альварес – Ковалев

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