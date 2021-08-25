Избил украинца и украл чаевые: чемпиона мира по боксу арестовали за ограбление

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло арестован полицией по обвинению в ограблении. Так боксер отдохнул со своими друзьями в местном баре

Джермал Чарло избил Сергея Деревянченко, а затем ограбил официанта / Фото: Instagram

31-летний Чарло был арестован в среду утром, однако позже его выпустили под залог. Адвокат боксера опровергает все обвинения.

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16 июля Чарло напал на официанта и забрал у него чаевые. Инцидент произошел после того, как кредитная карта Чарло была неоднократно отклонена.

Затем боксер обвинил официанта в попытке украсть его кредитную карту и выхватил у него блокнот, где было удостоверение и наличные деньги, сообщает ksat.com.

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После этого Чарло и его друзья покинули заведение и уехали на автобусе-лимузине. Одна из официанток получила травму голени, когда один из друзей боксера наступил ей на ногу.

Чарло завоевал чемпионский титул в июне 2019 года, а в сентябре 2020-го успешно защитил пояс, победив украинца Сергея Деревянченко. На счету американца 32 победы и ни одного поражения.