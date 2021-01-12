Из Ломаченко выбили дурь: легенду шокировало поражение украинца

Уже три месяца прошло с момента поражения Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса. Но этот поединок до сих пор обсуждается в мире бокса. "Там все на голову выше Васи": эксперты разобрали фиаско года в боксе.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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Своим мнением поделился и легендарный американский боксер, абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс. Он признался, что победа Лопеса стала для него неожиданностью.

"Лопес меня удивил. Я был большим фаном Ломаченко. Лопес удивил меня тем, как победил Ломаченко. Лопес выбил дурь из Ломаченко, и посмотрите, как он это сделал. Он еще долго будет проблемой для любого бойца в любой весовой категории", – сказал Хопкинс в интервью ютуб-каналу Little Giant Boxing.

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Кстати, мы писали, что обидчику Ломаченко назначили нового соперника с угрозой лишения титула. Если стороны не договорятся до 6 февраля, будут назначены промоутерские торги.

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