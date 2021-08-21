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Историческое фото Кличко: когда он еще был учеником

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 августа, 11:12
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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко лайкнул историческое фото, на котором он еще молодой внимательно слушает своего знаменитого наставника Эмануэля Стюарда
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году / Фото: Getty Images

Стюард стал тренером Кличко в тяжелый период для Владимира, когда после череды неудачных поединков он едва не завершил карьеру.

"Тренер Эмануэль Стюард показывает кое-что своему ученику, чемпиону в супертяжелом весе Владимиру Кличко в тренировочном лагере", – подписали фото на канале Boxing History в Twitter.

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Под руководством американца Кличко-младший вышел на новый уровень, став доминатором в супертяжелом весе. Остановить победный ход украинца смог только Тайсон Фьюри в 2015 году.

"Я не любил бокс до встречи с Эмануэлем", – признавался как-то Владимир. – "Это все исходит от Эмануэля, вот откуда я получил это отношение. Мы довольно большое количество времени проводили вместе, разговаривая о боксе и о жизни".

В октябре 2012 года Стюард скончался после продолжительной борьбы с раком. За свою карьеру он поработал с такими боксерами как Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Оскар де ла Хойя.

Кстати, накануне Кличко поразил фанатов своей формой. 45-летний боксер в очередной раз показал, что пребывает в шикарном физическом состоянии. Поклонники Владимира в предвкушении его возвращения в ринг.

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