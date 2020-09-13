Иск лучшего боксера мира на 280 миллионов отклонили из-за ошибки в документах

У Альвареса есть время до 28 сентября, чтобы исправить ошибки, иначе суд будет проигран

Иск знаменитого мексиканского боксера Сауля Альвареса к своему промоутеру Оскару Де Ла Хойе и стриминговой компании DAZN отклонен. Причиной стала ошибка в документах. Как сообщает BoxingScene, истец неверно указал гражданство ответчиков. Тем не менее, у него есть время на исправление документов. Но, если до 28 сентября в заявление не будут внесены изменения, суд будет считаться проигранным.

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Напомним, Сауль Альварес обвинил Golden Boy Promotions и DAZN в том, что они специально саботировали организацию его боев, прикрываясь коронавирусом, в результате чего Альварес потерял 280 миллионов долларов.

В 2018 году Альварес подписал пятилетний контракт с DAZN на сумму 365 миллионов долларов. Согласно договору, он должен был провести 11 боев, по два поединка ежегодно. Однако в последний раз он выходил на ринг еще в ноябре 2019-го, когда победил россиянина Сергея Ковалева.

Кстати, как только Альварес подал иск против промоутера, ему сразу же нашли соперника. WBC объявил, что Альварес должен провести бой с турецким боксером Авни Йылдырымом за вакантный пояс во втором среднем дивизионе. Боксеры должны договориться о дате поединка до 21 сентября, иначе будут торги.

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