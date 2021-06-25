"IQ и скорость": Ломаченко раскрыл карты перед боем с Накатани

Украинский боксер рассказал, что ему принесет победу над японцем уже на этих выходных. Ранее оба боксера проиграли Теофимо Лопесу

Ломаченко уверен, что находится на пике форме / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже в ночь с субботы на воскресенье проведет свой следующий бой. Его соперником будет японец Масаеши Накатани. Дуэль взглядов украинец уже выиграл. А теперь собирается победить и в бою.

"Ключ к победе в бою с Накатани – это IQ и скорость. Атаки по корпусу тоже сыграют свою роль. В плане скорости я буду начинать, как всегда. У меня есть стратегия на бой с Накатани. Я ее покажу в бою. Судя по тренировкам, я все еще на пике. Все ведь зависит от ощущений, возраста, здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что случится через неделю", – сказал Ломаченко.

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Напомним, карьеры Ломаченко и Накатани объединяет интересный факт. Оба они – Ломаченко в 2020-м, а Накатани в 2019-м – проиграли по очкам Теофимо Лопесу.