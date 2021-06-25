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"IQ и скорость": Ломаченко раскрыл карты перед боем с Накатани

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 июня, 13:14
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Украинский боксер рассказал, что ему принесет победу над японцем уже на этих выходных. Ранее оба боксера проиграли Теофимо Лопесу
Ломаченко уверен, что находится на пике форме
Ломаченко уверен, что находится на пике форме / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже в ночь с субботы на воскресенье проведет свой следующий бой. Его соперником будет японец Масаеши Накатани. Дуэль взглядов украинец уже выиграл. А теперь собирается победить и в бою.

"Ключ к победе в бою с Накатани – это IQ и скорость. Атаки по корпусу тоже сыграют свою роль. В плане скорости я буду начинать, как всегда.

У меня есть стратегия на бой с Накатани. Я ее покажу в бою. Судя по тренировкам, я все еще на пике. Все ведь зависит от ощущений, возраста, здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что случится через неделю", – сказал Ломаченко.

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Напомним, карьеры Ломаченко и Накатани объединяет интересный факт. Оба они – Ломаченко в 2020-м, а Накатани в 2019-м – проиграли по очкам Теофимо Лопесу.

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