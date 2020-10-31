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И тут Усик "вжарил" гопака: смотрите, как украинец уже зажигал в Лондоне (видео)

31 октября, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

Столица Великобритании, где Александр схлестнется сегодня с Чисорой, в 2012-м стала для него местом олимпийского триумфа

Для Александра Усика сегодняшний бой с Дереком Чисорой – далеко не первый в Лондоне. В столице Великобритании он, выступая за "Украинских атаманов", в 2013 году одолел единогласным решением судей хозяина ринга Джозефа Джойса из команды "Британские львиные сердца". Но наверняка куда памятнее для Усика "золото", добытое в Лондоне на Олимпиаде-2012.

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Усик – Чисора: онлайн-трансляция боя

Тогда в финале турнира против итальянца Клементе Руссо Усик проиграл по ударам первый раунд 1:3. Но взял два следующих (7:5, 6:3) и в итоге праздновал победу со счетом 14:11.

Эмоции Усика после той лондонской победы стали символом всей Олимпиады-2012 для Украины – Александр сорвал оглушительные овации, принявшись прямо в ринге исполнять гопак.

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Усик против Руссо, Олимпиада-2012

Усик против Руссо, Олимпиада-2012 / Фото: Getty Images

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

Посмотрим, какими будут эмоции Усика после поединка с Чисорой на "Уэмбли Арена" сегодня вечером. Как мы писали, согласно котировкам букмекеров, с вероятностью в 80% победит Александр. Шансы британца оцениваются в 16%, вероятность ничьей – всего 4%.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17
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Все подробности в спецтеме Бой Усика

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Олимпиада-2012 бокс Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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