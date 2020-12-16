"Хочу Усика следующим!": кто начал охоту за украинским супертяжем

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс (12-0, 11 КО) уже точно знает, с кем хочет провести следующий бой.Джойс хочет взять реванш у Александра Усика за поражение в любителяхи не намерен отступать от этого плана.

"Хочу Усика следующим!", – написал Джойс в своем Twitter, а для убедительности заявления добавил несколько восклицательных знаков.

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Джо Джойс / Фото: Twitter

Пользователи тут же вспомнили ему прошлый поединок с украинским бойцом и спросили, готов ли он лучше в этот раз.

Также любители бокса отмечали, что за семь лет с момента боя Усика и Джойса в WSB, "Джаггернаут" вырос в техническом плане. Но и Александр также набрался опыта.

"С тех пор Джойс стал лучше, но и Усик тоже. Украинец не будет держать ровно голову, как Дюбуа, чтобы его били джебом. Это будет снова легкая работа для Усика", – написал пользователь KINGofBLAINE.

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Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Напомним, что в последнем поединке 35-летний Джойс заставил стать на колено 23-летнего Даниэля Дюбуа, после чего тот отказался продолжать бой. Эта победа стала 12-й для британца, и он тут же бросил вызов Александру. Однако украинец является обязательным претендентом на пояс WBO.

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Но если Энтони Джошуа откажется от титула ради боя с Тайсоном Фьюри, то Александр, вероятнее всего проведет следующий поединок как раз с Джойсом за вакантный пояс. Ранее мы писали, что Усик откажется от боя с Джошуа за солидные отступные.

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