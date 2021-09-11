11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 17:00 Видео
Металлист 1925 0
Динамо 2
11 сентября 15’
Шахтер 0
Днепр-1 0
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Днепр-1: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Хейтер Ломаченко рассказал, как ласкать женщину. Его назвали проститутом

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 сентября, 19:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Иван Редкач столкнулся со злобной реакцией подписчиков на пост о том, как мужчины должны любить женщин. Боксеру все еще не могут простить слова о "нищих украинцах"
Редкач с Ломаченко и женой
Редкач с Ломаченко и женой / Фото: Instagram

Самый скандальный боксер Украины Иван Редкач, постоянно троллящий Александра Усика и сцепившийся в церкви с Василием Ломаченко, решил поучить фолловеров, как любить женщин.

Читайте также: В бане с мальчиком по вызову: хейтер Ломаченко опубликовал фото и обещает видео

"Все просто, друг мой, – учись женщину любить, а не воспитывать. Прижать к себе, словно неразумное дитя, гладить голову, перебирая волосы, зацеловывать шею и плечи..."

"Можно ласкать сотню женщин, а ты попробуй ласкать единственную сотней способов", – призвал в Instagram Редкач своих подписчиков, опубликовав при этом фото, как он ласкает белого питона

Реклама

Между тем в комментариях к этому посту боксеру, проживающему в Калифорнии, прилетело за его предыдущее высказывание.

Напомним, Редкач тогда заявил: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

"Когда говоришь плохие слова про нацию, подумай сначала, кто ты. Ты клоун и шут для агрессивной части населения, ты дешевая монета, проститут. Запомни и сиди тихо", – обратился к Редкачу один из его фолловеров

Реклама

Отметим, что не далее как летом Редкач женился, связав себя узами брака со своей давней возлюбленной Анной Андреевой.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
1:1
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять