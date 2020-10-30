Хабиб оскорбил президента Франции. Усик поддержал россиянина

Украинский боксер Александр Усик поддержал оскорбительный пост чемпиона UFC в легком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Звезда MMA на своей странице в Instagram разместил пост с фото Макрона со следом подошвы на лице. Хабиб отреагировал позицию француза относительно мусульман.

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"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите.

Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными.

Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения", – написал Хабиб.

Пост собрал более полутора миллиона лайков, в том числе его поддержал Александр Усик, который в субботу проведет бой против Дерека Чисоры в Лондоне.

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Отметим, что после слов Макрона на него обрушилась критика со стороны главы Турции Реджепа Эрдогана, а в самой Франции начались протесты. Скандал возник на фоне убийства преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем из-за того, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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