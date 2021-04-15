Гвоздик наконец-то высказался о своем возвращении на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик заявил, что не собирается возвращаться на ринг из-за скромных гонораров

В выходные в Оклахоме прошло боксерское шоу, в главном бою которого американец Смит победил россиянина Власова по очкам. После этого поединка в полутяжелом весе появились разговоры о возможном возобновлении карьеры украинцем Александром Гвоздиком.

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Причем, бывший харьковчанин сам их спровоцировал заявлением в соцсетях. После этого написали, что Гвоздик собрался биться за титул со Смитом. Впрочем, как оказалось, 34-летний спортсмен, который уже семь лет живет в США, лишь пошутил. Об этом он рассказал в интервью Lucky Punch:

"Тот пост – больше шуточный стеб. Я прекрасно знаю, как работает этот спорт и этот бизнес. Я знаю реалии в моем весе, в том числе и для меня. Я понимал, что это юмор, ведь мне никто бой со Смитом не сделает. Так что, скажем так, я постебался над теми, кто говорил о такой возможности. Не могу сказать, что я ищу этот бой, но я всегда открыт к переговорам".

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

Причиной, по которой Александр не спешит вновь надеть боксерские перчатки, являются скромные заработки в нынешние времена коронавируса:

"Давайте вернемся к реальности. На сегодняшний день мне никто не даст и третью часть того, что бы я хотел. Так что я не вижу смысла об этом говорить. Давайте я оставлю интригу: сейчас я не рассматриваю вариант с возвращением, но никогда не говори "никогда".

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Также боксер поведал, что сейчас живет в свое удовольствие. Но чем именно занимается, отказался рассказать: "Если бы я хотел это сообщить, то уже сделал бы это".

Ранее говорили, что Гвоздик получит чемпионский бой сразу же после возобновления карьеры.

Вспомним, как Александр и Василий Ломаченко устраивали барбекю:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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