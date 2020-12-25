Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Голос Тайсона Фьюри не всегда был таким грубым. Британец охрип после удара в горло

25 декабря, 18:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Британский боксер не стесняется петь даже с таких охрипшим голосом

Знаменитый британский боксер Тайсон Фьюри выделяется не только богатырским ростом, но и брутальным хриплым голосом. Но он у него таким был не всегда. На одной из первых пресс-конференций в профессиональном боксе молодой Тайсон появился перед публикой с прической а-ля спагетти и голосом совершенно другого человека.

Реклама

Сейчас же "Цыганский король" говорит хриплым голосом, который, как некоторые думали, у него развился из-за нарко и алкогольной зависимости во время паузы в карьере. Напомним, британец впал в депрессию после победы над Владимиром Кличко и последующей дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

Например, вот видео, которое он записал после победы Энтони Джошуа над Кубратом Пулевым:

Реклама

На самом деле, изменение голоса является результатом удара кулаком в горло во время спарринга с Таем Митчеллом в 2015 году.

"Он ударил меня кулаком в горло, и в горле остался сгусток крови, из-за этого у меня такой голос. Я должен был удалить его, но я слишком испугался. Думаю, это все равно звучит лучше, в этом больше боли", – признался недавно боксер в одном из шоу на британском ТВ.

Несмотря на хриплый голос, Фьюри не стесняется петь на публике. После победы над Деонтеем Уайлдером Тайсон в ринге исполнил Miss American Pie – американский хит 1970-х Дона Маклина. А также спел вместе с Робби Уильямсом для рождественского сингла Bad Santa.

Но самое интересное в этой истории то, что у Тайсона такой же голос, как у его отца Джона, который выкуривает по 20 сигарет в день.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Тайсон Фьюри

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой:
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина"Бокс
В первом же раунде! Сын Кости Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии (видео)
В первом же раунде! Сын Кости Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии (видео)Бокс
"Совершенный удар": сын Цзю показал тренировку хука, которым вырубает соперниковБокс
Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братья
Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братьяБокс
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального Редкача
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального РедкачаБокс
Альварес – Смит: король бокса Канело вернулся и нанес первое поражение британцу
Альварес – Смит: король бокса Канело вернулся и нанес первое поражение британцуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять