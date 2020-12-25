Голос Тайсона Фьюри не всегда был таким грубым. Британец охрип после удара в горло

Знаменитый британский боксер Тайсон Фьюри выделяется не только богатырским ростом, но и брутальным хриплым голосом. Но он у него таким был не всегда. На одной из первых пресс-конференций в профессиональном боксе молодой Тайсон появился перед публикой с прической а-ля спагетти и голосом совершенно другого человека.

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Сейчас же "Цыганский король" говорит хриплым голосом, который, как некоторые думали, у него развился из-за нарко и алкогольной зависимости во время паузы в карьере. Напомним, британец впал в депрессию после победы над Владимиром Кличко и последующей дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

Например, вот видео, которое он записал после победы Энтони Джошуа над Кубратом Пулевым:

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На самом деле, изменение голоса является результатом удара кулаком в горло во время спарринга с Таем Митчеллом в 2015 году.

"Он ударил меня кулаком в горло, и в горле остался сгусток крови, из-за этого у меня такой голос. Я должен был удалить его, но я слишком испугался. Думаю, это все равно звучит лучше, в этом больше боли", – признался недавно боксер в одном из шоу на британском ТВ.

Несмотря на хриплый голос, Фьюри не стесняется петь на публике. После победы над Деонтеем Уайлдером Тайсон в ринге исполнил Miss American Pie – американский хит 1970-х Дона Маклина. А также спел вместе с Робби Уильямсом для рождественского сингла Bad Santa.

Но самое интересное в этой истории то, что у Тайсона такой же голос, как у его отца Джона, который выкуривает по 20 сигарет в день.

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