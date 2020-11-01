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"Фьюри снова злоупотребляет веществами": Владимир Кличко ответил на угрозы брату

1 ноября, 12:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский боксер заявил, что хотел бы "надрать задницу" и второму из братьев

Похоже, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри скучает, простаивая без боев. "Цыганский король" периодически пишет грубоватые посты в соцсетях, и на этот раз его "жертвами" стали братья Кличко. Ранее Тайсон Фьюри обозвал Усика бомжом.

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Британский боксер отреагировал на сообщение WBC в соцсетях, в котором вспоминалась эра Виталия Кличко и объяснялось, за что украинец получил прозвище "Железный кулак". Фьюри написал, что с удовольствием "дал бы под зад" и второму Кличко.

Напомним, в 2015 году Тайсон победил в Германии по очкам Владимира Кличко и завоевал его пояса чемпиона мира. Правда, с тех пор он их растерял и теперь владеет только титулом WBC. Теперь Уайлдер призывает Фьюри к третьему бою с помощью нелитературных выражений.

Младший из братьев Кличко заступился за Виталия:

"Друзья, к сожалению, кажется, что Тайсон Фьюри снова злоупотребляет веществами. История показывает, что он глубоко опускается до иррациональных, сексистских и расистских заявлений. Правда в том, что Кличко и надранная задница – это фантазия для него. Кличко и бег, избегание реванша – это более точно. Просто скажи "нет", дружище".

Смотрите, как Тайсон проводил время с женой на свежем воздухе:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram
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