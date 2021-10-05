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Фьюри назвал главную ошибку Джошуа в бою с Усиком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
5 октября, 14:00
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По мнению "Цыганского короля", Энтони Джошуа поплатился за то, что в поединке с Александром Усиком думал о другом противостоянии
Фьюри расстроило поражение Джошуа
Фьюри расстроило поражение Джошуа / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что в поединке с Александром Усиком мысли Энтони Джошуа были заняты не украинцем, что и привело к сенсационному поражению британского фаворита.

"Для меня было разочарованием видеть, как Джошуа проиграл свой поединок, но нужно отдать должное его сопернику. У Усика был отличный план на бой, и он идеально его выполнил. Этот парень поднялся с более легкой весовой категории и побил его – это редкость. Это произошло только третий раз в истории, так что необходимо отдать должное, где это полагается".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Вот что случается, когда ты наперед смотришь в сторону более крупных боев. Возможно, Джошуа смотрел на Усика и думал про Тайсона Фьюри. Я не допущу этой ошибки. Я не буду смотреть на Деонтея Уайлдера (с которым у Фьюри бой 9 октября), думая об Энтони Джошуа. Даже если бы Джошуа победил Усика, то я бы этого не делал".

Усик vs Фьюри
Усик vs Фьюри / Фото: Reuters

"Просто я знаю, что каждый соперник опасен, особенно на таком уровне. Мне кажется, даже выбери я в соперники "мешка", он выдал бы свое лучшее выступление, потому что это его возможность изменить свою жизнь", – приводит слова Тайсона Фьюри Fightnews со ссылкой на metro.co.uk.

Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17
Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Фото: https://t.me/Usyk17

Напомним, ранее бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что Джошуа специально проиграл Усику, чтобы организовать с ним трилогию – с реваншем и последующим третьим боем. А, дескать, поражение Эй-Джея в первом поединке призвано подогреть интерес к последующим.

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