Фьюри наконец-то выбрал соперника на бой 5 декабря. Его имя мало кто слышал

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри определился с соперником на ближайший бой. Случилось это практически за месяц до выхода в ринг: 5 декабря в Лондоне "Цыганский король" будет биться с непобедимым немцем курдского происхождения Агитом Кабаелом.
Об этом сообщил инсайдер бокса Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter:
Команды боксеров достигли договоренностей по контракту. Поединок состоится в Лондоне и будет транслироваться как в Великобритании, так и в США (на канале ESPN). Интересно, что в последние дни в оппоненты Фьюри сватали Диллиана Уайта, у которого сорвался бой с россиянином Поветкиным, и даже Дерека Чисору, проигравшего в субботу украинцу Усику по очкам.
Но Тайсон подтвердил, что после длительного простоя не хочет рисковать своим титулом и биться с серьезным соперником. Его целью остается объединительный поединок, а то и два, с чемпионом по трем другим версиям Энтони Джошуа.
28-летний Кабаел выиграл все 20 боев в профи, а самым известным его оппонентом был Чисора. Три года назад Агит победил его в Монако по очкам близким решением судей.
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