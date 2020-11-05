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Фьюри наконец-то выбрал соперника на бой 5 декабря. Его имя мало кто слышал

5 ноября, 09:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немец Агит Кабаел еще не проиграл ни одного поединка в профессионалах

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри определился с соперником на ближайший бой. Случилось это практически за месяц до выхода в ринг: 5 декабря в Лондоне "Цыганский король" будет биться с непобедимым немцем курдского происхождения Агитом Кабаелом.

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Об этом сообщил инсайдер бокса Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter:

Команды боксеров достигли договоренностей по контракту. Поединок состоится в Лондоне и будет транслироваться как в Великобритании, так и в США (на канале ESPN). Интересно, что в последние дни в оппоненты Фьюри сватали Диллиана Уайта, у которого сорвался бой с россиянином Поветкиным, и даже Дерека Чисору, проигравшего в субботу украинцу Усику по очкам.

Но Тайсон подтвердил, что после длительного простоя не хочет рисковать своим титулом и биться с серьезным соперником. Его целью остается объединительный поединок, а то и два, с чемпионом по трем другим версиям Энтони Джошуа.

28-летний Кабаел выиграл все 20 боев в профи, а самым известным его оппонентом был Чисора. Три года назад Агит победил его в Монако по очкам близким решением судей.

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Читайте также о том, что Джошуа хочет драться с Усиком, но для него важны деньги.

Смотрите, как Тайсон проводил время с женой Пэрис:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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